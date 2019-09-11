إعادة الانضباط.. حملات لرفع الإشغالات والتعديات فى أسوان.. صور

شنت الاجهزة الامنية والمحليات حملات مكثفة بمختلف المدن والمراكز داخل نطاق محافظة أسوان لرفع أى إشغالات أو تعديات بالأسواق والشوارع لتسهيل الحركة المرورية بها على الوجه الأكمل.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى كلف المسئولين بالقيام بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية بالأسواق من أجل الإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالجودة العالية .



كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للإستمرار فى تنفيذ هذه الحملات المكبرة على كافة الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء مع القيام بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية للإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالجودة المطلوبة .



وشدد على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتخلص الآمن من أى سلع أو مضبوطات غير صالحة للحفاظ على البيئة المحيطة .



ومن جانبه أوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه إستكمالًا لسلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان لإزالة كافة أشكال التعدى وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.



فقد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت عدد من المناطق والشوارع داخل نطاق المدينة حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 13 قرار إزالة ورفع 705 مضبوطات و 9 محاضر إشغال ، بجانب 365 حالة رفع إشغال بدون محاضر.



وأشار عبد الرحمن عامر إلى أن هذه الحملة شهدت مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس فرقة شمال أسوان ورئيس مباحث المرافق بأسوان ورئيس وحدة شرطة مرافق إدفو ، بجانب رئيس وحدة الحماية المدنية بإدفو، هذا بالإضافة إلى نائب رئيس المدينة ورؤساء أحياء شمال ووسط وجنوب ، فضلًا عن العاملين بهذه الأحياء والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات وسيارات النقل.

