مشروع كوبرى خزان أسوان الحر.. محور تنموى جديد على نهر النيل بأرض عاصمة الشباب الإفريقى..التكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5.4 كم .. صور

وقف حركة النقل على كوبري خزان أسوان القديم فى بداية عام 2021

تأسس خزان أسوان القديم قبل 117 عامًا

قامت محافظة أسوان فى عام 2000 بإعادة رصف خزان أسوان بوضع الأسفلت

خزان أسوان الحر

مكونات المحور التنموي





تنمية الصعيد





تعتبر محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة وصاحبة أعظم المشروعات العملاقة التنموية العملاقة بدءًا من إنشاء خزان أسوان عام 1902 وما قبله، ومرورًا بالسد العالي، ومشروع توشكى، ومشروع مصنع كيما الجديد، وأيضًا مشروع الطاقة الشمسية، وصولًا إلى مشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر.يلقى "صدى البلد" الضوء على المشروع الأخير الحيوى والذي يأتي تنفيذه عقب توصية الدراسات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري والخاصة بوقف حركة النقل على كوبري خزان أسوان القديم فى بداية عام 2021 .وقد قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر الجارى إنشاؤه ليكون بديلًا لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم و 400 متر ، وعرض 30 مترا بواقع 3 حارات فى كل إتجاه .ويتكون هذا المحور التنموى من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا ، بالإضافة إلى 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا ، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجما ، وقد طالب محافظ أسوان من الشركة القائمة بتنفيذ المشروع بالإسراع فى معدلات التنفيذ بعد عمل جسات للتربة او بالمجرى النهرى ، بجانب التنسيق مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل فى المواقع .وأكد اللواء أحمد إبراهيم بأن ما يتم على أرض أسوان يأتى فى ظل إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة .ولفت إلى أن المحافظة من جانبها ستقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لإكتمال إنشاء محور وكوبرى خزان أسوان الحر ليساهم بشكل مباشر فى إستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل والذى سيخدم أيضا حركة الأفواج السياحية ، فضلًا عن الحركة التجارية والتنقل بين مصر والسودان ضمن المحور الدولى القاهرة / كيب تاون .وفي المقابل، نجد أن خزان أسوان القديم قد تم إنشاؤه منذ نحو 117 عامًا، وتم افتتاحه في 10 ديسمبر من عام 1902، عقب الانتهاء منه حيث كان قد قام الخديوي عباس حلمي بوضع حجر الأساس لخزان أسوان، أو سد أسوان، وكان قد بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902.ويعتبر خزان أسوان القديم أول سد يبني في ذلك الوقت بطول 2141 مترا، وعرض 9 أمتار ويضم 180 بوابة، وهو مبني من حجر الجرانيت فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت، وعلى الرغم من بناء سد أسوان الأول ثم تعليته مرتين بعد ذلك حيث تم بدء العمل في التعلية الأولى لخزان أسوان في عام 1912 ، ثم تم العمل في التعلية الثانية له في عام 1934 وذلك بهدف القيام بحجز نحو مليار م3 من مياه النيل خلفه.وتم استغلال المياه فى ذلك الوقت لتوليد الكهرباء من محطتين، وهما محطة توليد أسوان الأولى ، ومحطة توليد أسوان الثانية ، وكان يقوم خزان أسوان بحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا في موسم التحاريق ، لكنه كان لا يحجز المياه لأكثر من عام واحد ، ومن ثم تم بناء السد العالي .وقامت محافظة أسوان فى عام 2000 بإعادة رصف خزان أسوان بوضع الأسفلت للحفاظ على الحركة عليه بالشكل المطلوب.