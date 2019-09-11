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مرأة

أوراق عشب من مطبخك تعيد لشعرك جماله وتمنع تساقطه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:30 م
أوراق عشب من مضبخك
أوراق عشب من مضبخك تعيد لشعرك جماله وتمنع تسقطه
أسماء عبد الحفيظ
تتعرض العديد من السيدات للوهن والضعف، بعد الزواج وبالأخص بعد الحمل والولادة ،وأول ما يتاثر فى جسد المرأة هو شعرها ووجهها ، حيث تعاني من تساقط الشعر يوميا بكثرة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على هذه الوصفة التي لن تكلفك الكثير فهى عبارة عن أوراق شجر من مطبخك يعيد لشعرك جمالة ،كشف عنها موقع بولد سكاي الهندي الشهير :

مكونات تمنع تساقط الشعر وتعيد جماله لك :

• قبضة يد صغيرة من أوراق الكاري.
• قبضة يد صغيرة من أوراق الكركديه.
• 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
• ¼ كوب من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة السحرية التي تمنع تساقط الشعر :

تسخن أوراق الكاري والكركديه ثم يضاف لها الماء للحصول على عجينة متماسكة، ثم تفرد العجينة من الجذور وحتى الأطراف، تترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم ينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.

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