البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في أكبر عمليات التوريق بمصر

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام في عملية طرح سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق قيمتها 6 مليارات جنيه مصري، وذلك لتوريق محفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في واحدة من أهم وأكبر عمليات التوريق التي تمت في سوق أدوات الدين المحلية حتى الأن.





وتم غلق باب الاكتتاب في السندات في منتصف شهر يوليو الماضي، وقد بلغت حصة البنك العربي الأفريقي الدولي في الطرح مبلغ 2 مليار جنيه مصري، وقد تمت عملية الطرح بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرمس.



