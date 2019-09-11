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اقتصاد

سعر الدولار يستقر في البنوك اليوم في مصر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:55 م
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم
آية الجارحي
استقرت أسعار الدولار مساء اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر 2019، مقابل الجنيه عقب انخفاض قرش واحد صباح اليوم، حيث سجل سعر الدولار وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، و16.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك "البركة الأهلي المصري" 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، وبلع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع.

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