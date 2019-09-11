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أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:59 م
وفء عامر
وفء عامر
رنا عصمت
بعد ظهور الفنانة وفاء عامر مع شقيقتها الفنانة ايتن عامر، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة علي قناة "سي بي سي"، تصدرت الفنانة وفاء عامر تريند جوجل خاصةً بعد تصريحتها الخاصة في الحلقة.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للفنانة وفاء عامر بعد تصرها ترنيد جوجل، تبرز مدى تألقها وأناقتها المعتاد عليها جمهورها من خلال ظهورها دائمًا عبر حسابها الشخصي للصور والفيديوهات موقع إنستجرام، بالبساطة والرقي.

كما نشرت الفنانة ايتن عامر صورة تجمعها مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر والاعلامية إسعاد يونس، عبر من خلال حسابها الشخصي عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت آيتن عامر على الصورة: "الحلقة هتبدأ دلوقتى على قناة dmc اتفرجوا بقى ومستنية رأيكوا في الحلقة".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: "عسل اووى - ايه القمرات دى - بحبكوا جدًا".
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر
أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

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