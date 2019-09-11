مسافي الإماراتي بديلاً.. إلغاء مباراة ‎سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة

أُلغيت المباراة الودية بين فريقي سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة، التي كان مقررا إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.
وأكد أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق أن الفريق سيخوض مباراة جولدي الودية على ملعب دار الوقود مساء اليوم، على أن يواجه فريق مسافي الإماراتي على ملعب دار حرس الحدود.
وشدّد أحمد الكيلاني على أن فريق مصر للمقاصة اعتذر عن عدم خوض مباراة الغد، وتم الاتفاق بشكل سريع مع فريق مسافي الإماراتي الذي يخوض معسكراً مغلقاً في القاهرة.
وخاض الفريق أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية، منها 6 لقاءات في معسكر الإسكندرية الذي انتهى بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تعادل في الأولى أمام أبو قير للأسمدة، وخسر في الثانية أمام الرجاء، وفاز في الثالثة والرابعة والخامسة على حساب الحمام وسوهاج ومياه البحيرة قبل أن يتعادل مع الرجاء في اللقاء الأخير.