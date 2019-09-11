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مرأة

5 طرق مذهلة لتلوين الشعر.. تغنيك عن الكيماويات وأضرارها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
قسم المرأة
شيب الشعر أمر طبيعي لا يمكننا منعه مع التقدم فى العمر ويصبح الحل الوحيد أمامنا صبغات الشعر الكيميائية لكنها تضر الشعر بشكل كارثى إلا أن موقع بولد سكاى كشف من خلال تقرير مؤخرا عن بعض الطرق التى يمكنك من خلالها صبغ شعرك دون الحاجه إلى الصبغات المضرة للشعروهى:

الشاى الأسود
الشاى وسيلة رائعة لإضافة لون للشعر بالأضافة إلى أن الشاى يحتوى على مركبات البوليفينول التى تساعد على وقف تساقط الشعر وتجديد شبابة.

القهوة
القهوة ايضا من المشروبات التى تساعدك على تلوين شعرك دون إصابتة بالتلف وتنشيط نمو الشعر.

الحناء
استخدام الحناء لتلوين الشعر لفترة طويلة وتضيف لونًا عنابيًا إلى شعرك.

أوراق الكارى
عند تسخينها فى زيت الزيتون يساعدك على تلوين شعرك الرمادى، وتعزيز نموة.

عصير الشمندر
لأضافة لون أحمر لشعرك استخدمى الشمندر لأعطائة مظهر رائع بالأضافه انه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة للحفاظ على صحة الشعر.

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