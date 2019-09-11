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فن

وفاء عامر تنشر صورة جديدة.. والجماهير: تجننى وانتى برنسيسة.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:17 م
وفاء عامر
وفاء عامر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة وفاء عامر صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "انستجرام".

وعلقت وفاء عامر على الصورة قائلا: "يارب تكون الحلقة عجبتكوا ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: تجننى وانتى برنسيسة -- حلوى اووى الحلقة -- كانت جميلة

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر المسلسل الدرامي "حكايتي" الذي عرض برمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بمشاركة الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد صلاح حسني ونهال عنبر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.

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