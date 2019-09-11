ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محمود الشحات أنور يبهر المستمعين في قوله تعالى "والنجم إذا هوى".. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:59 م
محمود الشحات انور
محمود الشحات انور
محمود ضاحي
أبهر الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير، الحضور في إحدى المحافظات خلال تلاوته قوله تعالى "والنجم إذا هوى".

وولد محمود الشحات أنور في 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية في مصر، وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته على الأسرة والمجتمع.

ويعد الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، الملقب بـ"دولة التلاوة الحديثة"، وسجل القرآن الكريم بصوته، ونشره في المراكز الإسلامية، والإذاعات في أغلب البلاد الإسلامية.

وأسلم على يد محمود الشحات أنور عدد كبير من الأجانب بعد حضورهم عدد من حفلاته وتأثرهم بآيات كتاب الله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود الشحات أنور.. أهم 10 معلومات عن أشهر قراء العصر الحديث في ذكرى مولده.. فيديو

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بث مباشر.. تغطية خاصة لـ أحمد موسى للحكم في قضية التخابر مع حماس

شاهد.. أحدث صورة لـ ريهام سعيد مع ابنتها أمينة

أول قرار من فايلر بعد وصول بعثة الأهلي لـ غينيا الاستوائية.. تعرف عليه

بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم

شاهد.. لحظة الحكم على الشاطر وبديع والبلتاجى والعريان بالمؤبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

بالورود والبالونات والحلوى.. استقبال رياض أطفال مدارس جنوب سيناء

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات