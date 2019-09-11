محمود الشحات أنور يبهر المستمعين في قوله تعالى "والنجم إذا هوى".. فيديو

أبهر الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير، الحضور في إحدى المحافظات خلال تلاوته قوله تعالى "والنجم إذا هوى".



وولد محمود الشحات أنور في 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية في مصر، وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته على الأسرة والمجتمع.



ويعد الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، الملقب بـ"دولة التلاوة الحديثة"، وسجل القرآن الكريم بصوته، ونشره في المراكز الإسلامية، والإذاعات في أغلب البلاد الإسلامية.



وأسلم على يد محمود الشحات أنور عدد كبير من الأجانب بعد حضورهم عدد من حفلاته وتأثرهم بآيات كتاب الله.