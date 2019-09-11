بعد التوقف الدولي.. جدول مباريات محمد صلاح خلال سبتمبر

انتهت رسميًا مساء أمس فترة التوقف الدولي ، أو ما يسمى الفيفا داي ، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو2020.



ولم يلعب المنتخب المصري أي مباراة أثناء فترة التوقف الدولي ، وذلك بسبب عدم وجود مدير فني للفراعنة ، وهو الأمر الذي أتاح لـ محمد صلاح فرصة الراحة في ذلك الأسبوع قبل العودة لكافة المسابقات مع ناديه ليفربول الإنجليزي.



ويعرض لكم صدى البلد ، جدول مباريات صلاح مع ليفربول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر:



- نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ، وتقام في الواحدة والنصف ظهر يوم السبت القادم 14 سبتمبر.



- نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر.



- تشيلسي ، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ، وتقام في الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر ، وهي مباراة خاصة ، حيث تجمعه بفريقه السابق.



- إم كيه داونز، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" ، تقام في التاسعة إلا ربعا من مساء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر.