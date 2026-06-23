انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بانطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون خلال اتصال هاتفي، بعد ظهر اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء نتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي عُقدت في سويسرا.

وتناول الاتصال بحث الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة، إضافة إلى نتائج قمة الدول السبع التي انعقدت الأسبوع الماضي في مدينة إيفيان الفرنسية.

وأعرب الرئيس عون عن شكره للموقف الذي صدر عنها حيال لبنان.

وبحث الرئيسان عون وماكرون مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «يونيفيل»، خاصة ما يتعلق بالرغبة التي أبدتها دول أوروبية، يؤيدها لبنان، في الإبقاء على قوات لها ضمن منطقة العمليات الدولية.