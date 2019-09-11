وفرنا 900 مليون دولار واردات.. الحكومة: انخفاض معدل التضخم لـ 6.7% واسعار السلع لم ترتفع

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل التضخم وصل إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما في أغسطس من العام الماضي كان 13.5 %.



وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض أسعار السلع".



وتابع نادر سعد:" نؤكد أن أسعار السلع الأساسية لم يحدث فيها أي تغيير، وانخفاض معدل التضخم سببه انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع أسعار سلة الخضروات والفاكهة".



وأكمل نادر سعد:" انخفاض واردات مصر في شهر يونيو 2019 بمقدار 900 مليون دولار، وذلك يدل على أن الدولة وفرت 900 مليون دولار، والاعتماد على المنتج المحلي وذلك يعتبر إنجازا حقيقيا في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي وتوطينها وإحلال المنتج المحلي محل الأجنبي والمواطن المصري هو المستفيد الأول من هذا الانخفاض".

