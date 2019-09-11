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فن

عدّ يا ابني كام باك دول.. اشرف عبدالباقى ينشر صور له.. والجمهور: ايه الشقاوة دى.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:05 م
اشرف عبدالباقى
اشرف عبدالباقى
القسم الميدانى
نشر الفنان اشرف عبدالباقى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أشرف عبد الباقى على الصورة: قائلا "صورة حصرية ليا النهاردة بعد ما احتفلت بعيد ميلادي الـ٥٦ على جبل اڤيريست
عد يا ابني كام باك دول، للي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاء التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيب - ايه الشقاوة دى - العمر كله يارب

من ناحية أخرى كانت احدث أعمال الفنان أشرف عبد الباقى فى مجال الدراما التليفزيونية مسلسل "عائلة زيزو" ، والذى شارك فى بطولته شيرين ونسرين أمين ولطفى لبيب.

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صورة حصرية ليا النهارده بعد ما احتفلت بعيد ميلادي ال٥٦ علي جبل اڤيريست عد يا ابني كام باك دول. 😎 اللي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني @ahmedelsakaeg @henedythereal @karara.amir @asser_yassin #sixpackschallenge
A post shared by Ashraf Abdelbaky (@ashrafabdilbaky) on Sep 11, 2019 at 9:14am PDT

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