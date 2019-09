عدّ يا ابني كام باك دول.. اشرف عبدالباقى ينشر صور له.. والجمهور: ايه الشقاوة دى.. شاهد

نشر الفنان اشرف عبدالباقى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق أشرف عبد الباقى على الصورة: قائلا "صورة حصرية ليا النهاردة بعد ما احتفلت بعيد ميلادي الـ٥٦ على جبل اڤيريست

عد يا ابني كام باك دول، للي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني".



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاء التعليقات كالاتى :



كل سنة وانت طيب - ايه الشقاوة دى - العمر كله يارب



من ناحية أخرى كانت احدث أعمال الفنان أشرف عبد الباقى فى مجال الدراما التليفزيونية مسلسل "عائلة زيزو" ، والذى شارك فى بطولته شيرين ونسرين أمين ولطفى لبيب.



صورة حصرية ليا النهارده بعد ما احتفلت بعيد ميلادي ال٥٦ علي جبل اڤيريست عد يا ابني كام باك دول. 😎 اللي عنده باكس قدي يوريني و يفرجني @ahmedelsakaeg @henedythereal @karara.amir @asser_yassin #sixpackschallenge

