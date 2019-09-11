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مجلس الوزراء: عقوبة الاعتداء على المستشفيات ليست رادعة.. وسيتم تغليظها .. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ان وزيرة الصحة والسكان تحدثت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عن موضوع الاعتداء على المستشفيات والذى أصبح ظاهرة سلبية خطيرة.

وأضاف سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" ان ظاهرة الاعتداء على المنشآت العامة والمستشفيات اصبحت متكررة للاسف رغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية فى محاسبة المقصرين والقاء القبض عليهم .

وأوضح أنه بالرغم من الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية إلا أن الامر لم يتم القضاء عليه بشكل كامل، مشيرا الى ان هناك احد الامثلة لهذه الاعتداءات الفجة حيث وصل شاب لأحد المستشفيات نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وتوفي على اثرها وقام اهالى هذا الشاب بتحطيم اجهزة المستشفي والاعتداء على الأطقم الطبية.

وأشار إلى أن العقوبة الحالية ليست كافية للردع ولذلك سيتم العمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت العامة والمستشفيات.

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