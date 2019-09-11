فى مهب الريح .. غموض حول إذاعة مباراة الاهلى وبطل غينيا الاستوائية بـ ابطال إفريقيا

يترقب عشاق وجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، مواجهة الفريق المقبلة أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا .



وتعد مواجهة الأهلى وكانو سبورت هى الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفنى الجديد السويسرى رينيه فايلر والذى تم التعاقد معه خلال الأيام الماضية بعد إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى .



وتسيطر حالة كبيرة من الغموض " حتى الآن " بشان إذاعة مباراة الأهلى وكانو سبورت المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ، خاصة فى ظل عدم إعلان أى قناة مصرية حتى الآن إذاعة المباراة رغم تبقى 72 ساعة فقط على انطلاقها .



وكان الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق لمواجهة فريق كانو سبورت ، وضمت القائمة كلًا من:

شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.



ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلًا من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

