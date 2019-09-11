استئناف انعقاد جلسة قيد لجنة المشتغلين بـ الصحفيين لليوم الثانى

عقدت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء جلسة لجنة المشتغلين لليوم الثانى برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وعضوية هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ.



وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قررت برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين أمس الثلاثاء 10 من سبتمبر الجاري من رقم (1 - 185) في كشوف الصحفيين.



كما وعقدت اللجنة اليوم الأربعاء 11 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في السادسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.