صور.. منتخب اليد يعسكر في المركز الاوليمبي استعدادا لبطولة افريقيا

يستضيف المركز الأوليمبي في المعادي، معسكر منتخب اليد الأول في سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها فى تونس بداية من 16 يناير 2020.



ويتجمع المنتخب مرتين أسبوعين بعد انطلاق مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين الذي بدأ 5 سبتمبر الجاري.



من جانبه، أشاد علاء السيد مدير المنتخبات القومية بالدور الكبير للمركز الاولمبي في خدمه اتحاد كرة اليد في كل المراحل السنيه البنين والبنات، مؤكدًا أن المعسكر الحالي يتواجد به المجموعة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في تونس في يناير المقبل.

