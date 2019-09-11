يعتنقون ديناً مغايراً.. قيادي منشق: الإخوان يصنعون زبيبة الصلاة على وجوههم

قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عائد من تركيا، إن الإسلام الذي يعتنقه الإخوان شيء مُغاير للدين الإسلامي الصحيح.





وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "الإسلام الذي يعتنقه الإخوان 6 أركان، ومجرد طقوس وحركات ومظاهر.





وتابع عماد أبو هاشم: "الإخوان يستخدم الدين الإسلامي لتسيير تجارتهم، ويقومون بطلاء زبيبة الصلاة على الوجه وصناعتها وهي غير حقيقية".



