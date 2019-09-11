ماجد المصري: اللهجة الصعيدي أصعب ما واجهني في مسلسل بحر

قال الفنان ماجد المصري، إن أصعب ما واجهه في تمثيل مسلسل "بحر" كان تقليد اللهجة "الصعيدي"، حيث كانت فكرة شركة سينرجي الخاصة بالإنتاج الفني.



ونوه، "المصري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن اقتراح عمله في دور الصعيدي كان ناتج لنجاحه في أداء شخصيات مختلفة خاصة في أدوار الشر التي استطاع إقناع الجمهور بها ونيل إعجابهم.



وتابع، أن استعان بمعالج لغوي لتحسين مخارج الحروف الخاصة بها، حتى تتناسب مع دورة في الصعيدي، مؤكدا "انا كنت مرعوب"، حيث ينتقد الجماهير الكثير من النجوم لعدم إجادتهم اللهجة الصعيدي.