ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماجد المصري: اللهجة الصعيدي أصعب ما واجهني في مسلسل بحر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:30 م
ماجد المصري
ماجد المصري
خالد محيي الدين
قال الفنان ماجد المصري، إن أصعب ما واجهه في تمثيل مسلسل "بحر" كان تقليد اللهجة "الصعيدي"، حيث كانت فكرة شركة سينرجي الخاصة بالإنتاج الفني.

ونوه، "المصري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن اقتراح عمله في دور الصعيدي كان ناتج لنجاحه في أداء شخصيات مختلفة خاصة في أدوار الشر التي استطاع إقناع الجمهور بها ونيل إعجابهم.

وتابع، أن استعان بمعالج لغوي لتحسين مخارج الحروف الخاصة بها، حتى تتناسب مع دورة في الصعيدي، مؤكدا "انا كنت مرعوب"، حيث ينتقد الجماهير الكثير من النجوم لعدم إجادتهم اللهجة الصعيدي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد عرض مسلسل بحر على قناة الحياة

ماجد المصري يروج لمسلسل بحر وزوجته تدعمه.. فيديو

ماجد المصرى يتصدر بوستر مسلسل بحر

بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل بحر لـ ماجد المصرى الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل

فيديوجراف | لماذا تصدر مسلسل بحر لـ ماجد المصري التريند قبل عرضه

ماجد المصري : مسلسل بحر يجسد صراعا بين الخير والشر

ترشيحاتنا

طارق عامر رئيسا للتحالف الدولي للشمول المالي

اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

أحمد موسى يكشف عن مخطط خطير تنفذه الإخوان الإرهابية داخل مصر.. فيديو

أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

طلائع الجيش يحصل على خدمات مهاجم الأهلي لمدة موسمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بطن مكشوف.. ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير صيفية جريئة

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها