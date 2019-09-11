كواليس إقالة المدير المالى من اتحاد الكرة بـ أوامر الفيفا

قررت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد الكرة بتوصية من قبل الاتحاد الدولى للعبة .



وكان محمد الشريعى تم تعيينه من قبل عدة أيام فى اتحاد الكرة بقرار من قبل اللجنة الخماسية فى 4 سبتمبر الماضى، إلا أن مسئولو الاتحاد الدولى متمثلين فى السنغالى سامورا رفضوا تواجده فى اتحاد الكرة على خلفية أزمته الأخيرة مع الكاف قبل الرحيل عنه.



وعمل محمد الشريعى فى الإدارة المالية بالكاف ورحل بعد دخوله فى مسلسل من الأزمات مع مسئولي الكاف بسبب رفضه للسياسة التى كانت يدير بها أحمد أحمد رئيس الكاف.



واضطر عمرو الجناينى إلى إقالة محمد الشريعى بأوامر من قبل الاتحاد الدولى للعبة رغم قناعاته الكاملة بالقدرات المهنية التى يمتلكها الشريعى .



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.



وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.

