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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يُحاسَب الإنسان على تضييع الوقت؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول كيفية محاسبة الإنسان على تضييع الوقت، مؤكدًا أن الوقت من أعظم النعم التي يُسأل عنها العبد يوم القيامة.

كيفية محاسبة الإنسان على تضييع الوقت

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي ﷺ قال: «لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع»، ومنها عن عمره فيما أفناه، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن الإنسان مسؤول عن وقته وكيفية استثماره.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك حديثًا آخر يبين خطورة إهدار الوقت، وهو قول النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»، موضحًا أن الفراغ قد يمر على الإنسان دون أن يشعر بقيمته، فيضيعه دون استفادة حقيقية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأيام تمضي ولا تعود، مستشهدًا بالمعنى الوارد: "ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة"، مؤكدًا ضرورة اغتنام الوقت وعدم تركه يمر دون عمل نافع.

كما لفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس، لكنه يرفض إهدار الحياة بالكامل في اللهو أو الكسل، موضحًا أن الانشغال الدائم دون إنتاج أو هدف يمثل خللًا في ميزان الحياة.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بحديث النبي ﷺ: «اغتنم خمسًا قبل خمس»، ومنها حياتك قبل موتك، مؤكدًا أن استثمار الوقت في الطاعة والعمل النافع هو ما يُثاب عليه الإنسان، بينما يُسأل عن الوقت الذي يضيع هباءً دون فائدة.

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