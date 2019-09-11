جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء إعلان نتنياهو بشأن ضم غور الأردن

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب عن قلقه من نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات.



وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على مستوطنات الضفة الغربية والمناطق الاستراتيجية وغور الأردن وشمال البحر الميت بمجرد إعلان الحكومة المقبلة.



وكان الديوان الملكي السعودي أعلن إدانة المملكة القاطعة لإعلان نتنياهو، مؤكدة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة.



فيما وجهت حكومة الإمارات تحذيرا صارما من خطورة التصعيد للوضع في المنطقة.