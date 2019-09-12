بهاء مجدى يكشف أسباب انتقاله من الزمالك إلى المصرى ..فيديو

كشف بهاء مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن أسباب تفضيل الانتقال إلى النادي المصري عن غيره من العروض التى قدمت له، مشيرًا إلى أنه لم يحزن على الرحيل عن الزمالك.





وصرح بهاء مجدى خلال استضافته بقناة "أون سبورت"، "لم أحزن للرحيل عن الزمالك بقدر حزني على عدم المشاركة أساسيًا، لقد بدأت الموسم بشكل طبيعي ثم تعرضت لإصابة في الركبة أبعدتني شهرين، ليشارك عبد الله جمعة ويؤدي بشكل جيد".





وأضاف بهاء مجدى "أحتاج للمشاركة بالاستمرار مثلما كنت مع الإسماعيلي، وليس المشاركة في مباراة كل 3 أشهر، لقد تفهَّم مسئولو الزمالك قراري، بعد إبلاغي بقرار التعاقد مع محمد عبد الشافي، لكن لم أنتظر هل سيوظف المدرب الجديد عبد الله جمعة في وسط الملعب أم الظهير الأيسر".





وأوضح بهاء مجدى "لم أتردد في قبول عرض المصري، لقد طلبني إيهاب جلال عندما كان مدربا للزمالك، وما دفعني للانتقال إلى بورسعيد مشاركة المصري أيضا في الكونفدرالية، واحتفاظ الفريق بقوامه، لذا رأيت أنه الأنسب".





وأكد بهاء مجدى "طموحي الفوز بالكونفدرالية والانضمام للمنتخب والتواجد في المربع الذهبي، سعيت للرحيل لأنتظم في المشاركة بالمباريات، وكان من الممكن الاستمرار مع الزمالك مثل الموظف".





واستطرد بهاء مجدى "كنت محبا للزمالك قبل الانضمام للفريق، وزاد ارتباطي به بعد الانضمام لصفوفه ومعايشة جماهيره والفوز معه بالبطولات، لقد عشت أجواء بالنادي لم أمر بها طوال 7 سنوات بالدوري الممتاز".





وكشف بهاء مجدى في ختام تصريحاته "كان هناك اهتمام من نادي بيراميدز بضمي ولكن مطالب نادي الزمالك عرقلت الصفقة، لقد طلبني سباستيان ديسابر لعلمه بقدراتي أثناء تدريب الإسماعيلي الموسم قبل الماضي".



