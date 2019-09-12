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فن

احمد فهمى وهنا الزاهد يرقصان على أغنية يا ناس في حفل زفافهما ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
احمد فهمى وهنا الزاهد
احمد فهمى وهنا الزاهد
شروق ابراهيم
نشر مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء رقص الفنان أحمد فهمي وهنا زاهد على أنغام أغنية "يا ناس" لـ محمود العسيلي في حفل زفافهما المقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

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