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رياضة

ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:22 ص
ميسى
ميسى
أحمد هاني
علق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني على إمكانية رحيله عن البرسا في الفترة المقبلة على غرار منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، في حوار قام به مع صحيفة "سبورت"، مشيرًا إلى أن عقده يسمح له بالرحيل في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وقال ليونيل ميسي خلال تصريحاته حول رحيله عن صفوف النادي الكتالوني "برشلونة هو بيتي، لا أريد المغادرة ولكني أرغب في الفوز".

وكان خافيير بوردان مدير كرة القدم بنادي برشلونة طمأن جماهير الفريق الكتلوني بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني، مشيرًا إلى أنه واثق من استمرار صاحب الـ 32 عامًا، لأنه لا يبحث عن الأموال.

وانتقل ليونيل ميسي إلى موضوع عودة زميله السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قائلًا "كنت أتمنى أن يأتي، وبصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".

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