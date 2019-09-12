ضحك ولعب وجد.. كواليس سفر بعثة الزمالك من القاهرة لـ داكار

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لـ داكار في السنغال؛ استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.





ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لـ كواليس سفر البعثة من القاهرة لـ داكار.





وعلقت الصفحة الرسمية للزمالك "كواليس رحلة الزمالك من القاهرة إلى داكار".





وأدى لاعبو الزمالك تدريبات استشفائية خفيفة بالجري في حديقة فندق الإقامة، وذلك بناء على رغبة المدير الفني حرصًا على عدم إرهاقهم.





ووصلت بعثة الزمالك أمس، الأربعاء، إلى السنغال بعدما غادرت القاهرة ومكثت في طريقها للسنغال ترانزيت في الدار البيضاء بالمغرب.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل السنغال يوم السبت المقبل في لقاء الذهاب بدور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي.



