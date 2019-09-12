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درجات الحرارة اليوم 12 - 9 - 2019 فى القاهرة والمحافظات.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:

القاهرة 33 24
الإسكندرية 31 25
مطروح 30 22
دمياط 30 24
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 31 22
رفح 30 21
طابا 32 25
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 36 26
بني سويف 34 24
أسيوط 36 22
الوادي الجديد 24 39

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