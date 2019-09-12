أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 - 9 -2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الخميس 12 -9 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهاات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:



كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيها

الكمثري: 15 جنيهًا

التين: 25 جنيها