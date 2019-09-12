أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 - 9 -2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الخميس 12 -9 -2019.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر:
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهاات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين: 25 جنيها
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر:
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهاات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين: 25 جنيها