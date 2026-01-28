قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب هشام الحسيني يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب

النائب هشام الحسيني
النائب هشام الحسيني
حسن رضوان

تقدم النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر الشائعات والمحتوى المضلل بين الطلاب، وحمايتهم من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح النائب هشام الحسيني، أن الطفرة التكنولوجية المتسارعة، وما صاحبها من انتشار واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرضت تحديات جديدة تمس الأمن الفكري والنفسي للطلاب، في ظل سهولة إنتاج وتداول محتوى مزيف من صور ومقاطع صوتية وفيديوهات يصعب على النشء التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على وعيهم واستقرارهم المجتمعي.

تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الطلاب يُعدّون الفئة الأكثر تأثرًا بهذه التقنيات، نظرًا لاعتمادهم الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب أدوات التحقق والوعي الرقمي لدى نسبة كبيرة منهم، مؤكدًا أن الأمر يستدعي تحركًا مؤسسيًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم، بالتوازي مع الجهود التشريعية الجارية لتنظيم هذا الملف.

ولفت النائب هشام الحسيني ربيع، إلى التجربة الفرنسية في تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها نموذجًا يمكن الاسترشاد به مؤقتًا، لحين الانتهاء من دراسة وإقرار مشروعات قوانين تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتحمي حقوق الطفل دون الإضرار بحقوقه التعليمية والمعرفية.

وطالب الاقتراح بضرورة وضع استراتيجية تعليمية عاجلة وواضحة للتعامل مع تداعيات الذكاء الاصطناعي، تتضمن إدراج برامج ومناهج توعوية داخل المدارس، وتدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على رصد الظواهر السلبية المرتبطة بهذه التقنيات، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد النائب هشام الحسيني ربيع، أن حماية الطلاب من مخاطر الشائعات والمحتوى المضلل تمثل مسؤولية وطنية، تستوجب تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والتشريعية والتنفيذية، بما يضمن بناء وعي رقمي آمن وقادر على التعامل مع معطيات العصر.

النائب هشام الحسيني تأثير الذكاء الاصطناعي حماية الطلاب هشام الحسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

بالصور

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد