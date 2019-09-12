السفير المصري في أكرا يبحث فرص التعاون مع غانا بـ قطاع البترول

عقد عماد حنا، سفير مصر في أكــرا، اجتماعًا موسعًا مع "محمد أمين آدم" نائب وزير الطاقة الغاني لقطاع البترول، وذلك بحضور كل من رئيس هيئة العامة للبترول ووكيل وزارة الطاقة الغانيين.



وتناول السفير عماد حنا، ما توليه البعثة الدبلوماسية في أكـــرا من اهتمامٍ كبير بالجوانب الاقتصادية كأحد العناصر الأساسية في بناء علاقاتٍ وثيقة مع غانا، باعتبارها أحد الأسواق البازغة بمنطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء وأحد أسرع اقتصادياتها نموًا، واصفًا العلاقات التاريخية، والاقتصادية المُتمثلة في الاستثمارات المصرية في غانا، بالأساس الجيد الذي يُمكن البناء عليه لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب.



كما تناول السفير عماد حنا، أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والسعي لتحقيق هدف التكامل القاري، وسُبل تطبيقها على العلاقات المصرية – الغانية، وإبرازها كنموذج يحتذى به في العلاقات بين الدول الأفريقية.



وشدد عماد حنا، في هذا السياق على أهمية استشراف آفاقٍ جديدة للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والثروة المعدنية، خاصةً في ضوء مساعي غانا لتنفيذ عددٍ من المشروعات الطموحة في هذا المجال، ومن بينها مد خطوط أنابيب البترول والغاز، وإقامة عددٍ من مستودعات النفط، حيثُ تناول السفير المصري الخبرات المصرية الواسعة في هذا القطاع.



ومن جهته، أثنى نائب وزير الطاقة الغاني على الحضور المصري النشط والملموس على الساحة الأفريقية، والخبرة المصرية الكبيرة والمعروفة في مجال تنفيذ وإدارة المشروعات النفطية، مُثمنًا في الوقت ذاته ما تقدمه مصر من دعم فني ودورات تدريبية للكوادر الأفريقية الشابة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



واقترح في هذا السياق إمكانية ترتيب زياراتٍ تبادُلية بين الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك في هذا المضمار، وإحاطة الجانب المصري بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول، والتسهيلات التي يُمكن تقديمها للشركات المصرية.