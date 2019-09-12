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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الأوسع نطاقًا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 15023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 18287 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 557 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1480 نقطة.

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