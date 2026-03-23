حزب كيان مصر: الدولة تقود توازناا استراتيجيا لحماية الأمن القومي ووقف التصعيد الإقليمي

أكد الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يجسد موقفًا وطنيًا مسؤولًا يعكس ثوابت الدولة المصرية الراسخة في حماية الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات لفرض واقع إقليمي قائم على الفوضى أو التصعيد.

وشدد على أن تحركات مصر خلال هذه المرحلة الدقيقة، ليست مجرد استجابة دبلوماسية؛ بل تعبيرا واضحا عن إرادة سياسية حاسمة، تستهدف وقف نزيف الصراعات في المنطقة، وقطع الطريق أمام أي قوى تسعى إلى تغذية الأزمات أو توسيع دوائر التوتر بما يهدد استقرار الشعوب ومقدراتها.

وأضاف أن استمرار التصعيد في الإقليم لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، مؤكدًا أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين حماية مصالحها الوطنية ودعم استقرار محيطها العربي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بشكل حقيقي، وليس الاكتفاء بالتصريحات.

وأشار إلى أن الدعوات الدولية، بما في ذلك ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل فرصة يجب البناء عليها، لكن الأهم هو ترجمة هذه الدعوات إلى التزامات واضحة وإجراءات عملية توقف التصعيد فورًا وتعيد الاعتبار لمسار الحلول السياسية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب كيان مصر يدعم بقوة كل التحركات المصرية التي تعيد التوازن للمنطقة، ويرفض بشكل قاطع أي سياسات تدفع نحو الفوضى أو تكرّس منطق الصراع، مشددًا على أن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا بإرادة دولية صادقة تُعلي من صوت السلام فوق أي اعتبارات أخرى.