برلماني: تلبية احتياجات المزارعين خطوة نحو استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج

أشاد النائب أمين مسعود ، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن جهود الوزارة المستمرة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار " مسعود" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن عمل أجهزة وزارة الزراعة على مدار الساعة لحماية الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين والمصدرين يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الأسواق وزيادة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو البرلمان أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتوسع في تقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن كافة أجهزة الوزارة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتلبية احتياجات المصدرين والمزارعين دون توقف.

واستعرض وزير الزراعة تقارير غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والميدانية خلال ثاني أيام إجازة عيد الفطر.