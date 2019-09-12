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أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
مستحضرات تجميل مهربة
مستحضرات تجميل مهربة
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة محمد عيد مرسى مدير الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، مخبأة داخل حقائب راكب تايلندي بقيمة 320 ألف جنيه.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الكويتية رقم 551 القادمة من الكويت، تم الاشتباه فى راكب تايلندي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه، وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنقى، بتفتيش حقائبه تبين وجود 2000 عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس، ويبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات.
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة
ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب تايلاندي في مطار القاهرة

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