بلدية المحلة يواجه جمهورية شبين وديا استعدادا للقسم الثاني

يخوض الفريق الأول بنادي بلدية المحلة مباراة ودية أمام منافسه جمهورية شبين اليوم، الخميس، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني موسم 2019-2020.
ويسعى كرم جابر المدير الفني لفريق بلدية المحلة لتجهيز اللاعبين لخوض منافسات دوري القسم الثاني ودمج العناصر الجديد مع التشكيل الأساسي للفريق لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري .
جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة احتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 42 نقطة.
ويسعى كرم جابر المدير الفني لفريق بلدية المحلة لتجهيز اللاعبين لخوض منافسات دوري القسم الثاني ودمج العناصر الجديد مع التشكيل الأساسي للفريق لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري .
جدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة احتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 42 نقطة.