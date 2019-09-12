النائب العام الفلسطيني يفجر مفاجأة في قضية إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن هناك 3 أشخاص متورطين في قتل الشابة إسراء غريب، سيتم عرضهم على المحكمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.



وقال النائب العام الفلسطيني، إن الشابة إسراء غريب قتلت، نتيجة الضرب، ولا صحة للادعاءات أنها سقطت من شرفة شقتها.



وأكد النائب العام الفلسطيني، أن العنف الذي تعرضت له المغدورة إسراء غريب، لم يكن على ما يسمى "قضية شرف"، وسيتم توضيح جميع الأمور في لائحة الاتهام.



وأوضح النائب العام الفلسطيني، أن سبب وفاة إسراء غريب، هو قصور حاد في الجهاز التنفسي، نتيجة ما تعرضت له من ضرب وعنف.



ولفت النائب العام الفلسطيني، إلى أن ما تعرضت له إسراء غريب، هو عنف أسرى وضرب، ولكنها لم تتحدث للأسف عن ذلك، مبينا أن التسجيل الصوتي المنتشر، ناتج عن دمج صوتين مختلفين.



وأكد النائب العام الفلسطيني، أنه ستتم إحالة المتهمين الثلاثة "م. ص" و"ب. غ" و"أ. غ" بتهمة قتل الشابة إسراء غريب إلى المحكمة.