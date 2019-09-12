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أخبار البلد

أمين البحوث الإسلامية: الوسطية والاعتدال تمنع الغلو والتطرّف في الفكر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:34 م
خلال الندوة التثقيفية
خلال الندوة التثقيفية
محمد شحتة
أكد الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية قيمة رسالة الأزهر الشريف العالمية وحاجة الإنسانية لها في نشر الدين والتعاليم والأخلاق.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية موسعة " حول وسطية الأزهر وكيفية تطبيقها على أرض الواقع " لمنسقي فروع منظمة خريجي الأزهر، ان وسطية الأزهر تتبع وسطية الإسلام الحق والخير والعدل لا غلو ولا افراط أو تفريط، فالوسطية في الإسلام تعني التوازن بين الأحكام، لا غلو ولا تشدد.

وأشار إلى أن الأفكار المتشددة تأتي لعدم فهم مقاصد الشريعة السمحاء وغياب الرؤية المستنيرة، فالفهم الصحيح يمنع الغلو والتطرّف في الفكر والاعتقاد ويحافظ على السلم المجتمعي وهو الدور العظيم الذي يقوم به الأزهرُ الشريف ومؤسساته وعلماؤه في نشر الفكر الوسطي والحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات وبناء الوطن ودعم المواطنة والتعايش السلمي بين أفراد والحفاظ على مقدرات الأمة.

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