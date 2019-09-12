بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019

الأعداد المقبلة على تنسيق جامعة الأزهر 2019







موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019







الإجابة الكاملة عن أسئلة طلاب الأزهر حول نتيجة التنسيق







ماذا يعني تسجيل الرغبات وماذا يعني التنسيق؟

ما توقعات نتيجة التنسيق؟



هل يسمح لي بتغيير الرغبة التي سجلتها أو لا؟

هل يسمح لي بالتحويل من الكلية التي ظهرت لي في التنسيق إلى كلية أخرى؟

متى ستكون فترة التحويل؟

لم أسجل رغبتي في أي من المرحلتين الأولى ولا الثانية فماذا أفعل؟

كيف أقدم في برنامج التعليم الطبي الموازي الخاص؟

متى سيتم عقد اختبارات كلية التربية الرياضية؟

كيف أعرف أني التحقت بالكلية؟

الفرق بين الانتساب والانتظام؟

الانتساب في فرع البنين

ينفع ادخل كلية في القاهرة وأنا في الأقاليم؟

اختبارات كلية التمريض

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019.. تعلن جامعة الأزهر النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس بعد قليل في مؤتمر صحفي بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019 يجري الانتهاء منها حاليا تمهيدا لإعلانها في المؤتمر الصحفي الذي يحضره الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019.. حرصت الجامعة على إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019 اليوم دون تأخيرها إلى مطلع الأسبوع المقبل للتسهيل على الطلاب في التحويل، وكذلك التقديم للكليات دون تأخير.نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019، أكدت الجامعة أن الإعداد المقبلة على التنسيق هذا العام اكثر من العام الماضي، حيث سجل في تنسيق جامعة الأزهر 2019 في المرحلتين حوالي 97 ألف طالب وطالبة من أصل 116420.ويعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الخميس، لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي (2019 - 2020).المؤتمر يعقد في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.ويتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن نظام الدراسة بالجامعة واختبارات الكليات وفترة التحويل بين الكليات.ويستعرض موقع "صدى البلد"، هذه الأسئلة والإجابة عنها:تسجيل الرغبات يتم على مرحلتينن الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية في الدور الأول، والثانية للناجحين في الدور الثاني والمتخلفين عن الدور الأول، ويتم فيها الدخول على بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات وفقا لمجموع كل طالب وبناءً على اطلاعه على تنسيق العام الماضي لمعرفة أى الكليات أقرب لمجموعة.أما التنسيق، فهو يظهر بعد تسجيل الرغبات، وهو أعلى النسب الرسمية للالتحاق بكل كلية، ووقتها يحصل الطالب على بطاقة ترشيح برقم جلوسه وفيها الكلية التي رشحته الجامعة للالتحاق بها بناءً على مجموعة.لا تعلن أى توقعات وتكتفي الجامعة بإعلان نتيجة التنسيق والمقرر لها الخميس، وتنسيق القبول يكون بناءً على عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم لكلية معينة ومن هنا يرتفع أو ينخحفض التنسيق.التعديل في الرغبات الآن غير مسموح به، ولكن سيتم فتح باب التحويل خلال الأسبوع المقبل للتعديل.الأسبوع المقبل سيتم فتح باب التحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق، ويمكن للطلاب التحويل من الكلية التي رشح لها إلى كلية أخرى.الأسبوع المقبل.يمكنك تسجيل الرغبات في فترة التحويل التي سيتم فتحها في الأسبوع المقبل.كيف أقدم في المعاهد الفنية الجديدة؟بناءً على تصريحات إدارة الجامعة حتى الآن، سيتم فتح التقديم فيها ورقيا بعد إعلان نتيجة التنسيق.سيتم فتح باب التقديم للبرنامج ورقيا في كليات الطب الموجودة بها هذا النظام وهي كلية الطب للبنين وكلية الطب للبنات بالقاهرة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.ستعلن الكلية عبر صفحتها على فيس بوك موعد الاختبارات والتفاصيل.برقم الجلوس والدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية بعد إعلان نتيجة التنسيق، وسيتم ظهور الكلية المرشح لها الطالب وعليه طباعة بطاقة الترشيح حتى يتقدم بها للكلية.الانتساب للطالبات يكون في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم عدا شعبة الصحافة والإعلام.كما يسمح بالانتساب بكل من كلية التجارة بنات في "القاهرة وتفهنا الأشراف وأسيوط باللغة العربية فقط، وكلية البنات الإسلامية بأسيوط".فيما يتم السماح بالانتساب في شعبتي التاريخ والاجتماع بكليتي الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.1 - كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم2 - كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم (عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية)3 - كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)4 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة5 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم6 - كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان7 - كلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزيةالطالب المنتسب لا يحق له دخول المدينة الجامعة ويدفع مصاريف زائدة عن طالب الانتظام، والمنتسب غير مطالب بالحضور كطالب الانتظام.يتم توزيع الطلاب على الكليات بنظام التوزيع الجغرافي أولا، فإن لم توجد كليته التي تناسب مجموعة ويرغب في الالتحاق بها يتم ترشيحه للكلية في القاهرة.تؤدي الطالبات المرشحات لكلية التمريض الاختبار للقبول في "اللغة الإنجليزية، الطب النفسي، السمات والمقابلة الشخصية".وتصطحب الطالبات أثناء اختبارات القبول: خطاب الترشيح الموجه للكلية، 12 شخصية للطالبة، و6 صور بطاقة شخصية، أصل شهادة الثانوية الأزهرية، ظرف بلاستيك، صورة بطاقة ولي الأمر.ومن المقرر أنه لا يوجد بعد الامتحانات اختبارات أخرى للتخلف أى لمن تخلفوا عن اختبارات القبول.كما يحضر ولي الأمر للتوقيع على إقرار بأن الطالبة غير متزوجة ولن تتزوج خلال الدراسة.