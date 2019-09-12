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تعليم

فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. السبت المقبل عبر هذا الرابط

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/9/2019 حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 .

كما فتحت منذ قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .

وتقدم إجمالى عدد (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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