غرامة على نفاد بنزين السيارة في الطريق العام بقانون المرور الجديد.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 من صفر سنة 1441 هـ الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019.





وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.





ويعتبر قانون المرور الجديد من ضمن القوانين التي ينوي البرلمان إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس، ويستعرض "صدى البلد" بعض البنود التي نصَّ عليها مشروع القانون الجديد.





ويَعتبر قانون المرور الجديد أن توقّف السيارة في الطريق بسبب انتهاء الوقود بها "البنزين – الغاز – سولار"، جريمة مرورية تتطلب العقاب خاصة إذا ترتب علي ذلك التأثير السلبي على حركة المرور في الطريق العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.





ومن المُنتظر أن تتم مناقشة قانون المرور بدور الانعقاد الخامس، حيث يستهدف ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.



