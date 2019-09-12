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أخبار البلد

شريف عزت رئيسا لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:17 م
الطيار شريف عزت
الطيار شريف عزت
نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعه بوزارة الطيران المدني، عن تولي الطيار شريف عزت، رئاسة مجلس إدارة شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدنى، خلفًا عن ياسر الرملي، وفقا لقرار صادر من وزير الطيران المدني.

وشغل الطيار شريف عزت، عدة مناصب في القابضة مصر للطيران، حيث تولي نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب الجوى بشركة الخطوط الجوية ثم رئيسا لها خلال 2017، بالإضافة إلى مفتشًا بسلطة الطيران المدنى المصري، وشغل منصب نائبًا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتضع الشركة القابضة مصر للطيران التي يرأسها الطيار أحمد عادل، "إير كايرو" على أجندة استراتيجية الدمج الخاصة بالشركة القابضة، من خلال تعظيم دورها عن طريق دمج شبكة تشغيلها مع الشركة الموحدة لمصر للطيران، مع تطوير أداء الشركة من خلال رفع الكفاءة، بما يزيد من الإيرادات ويساهم في خفض النفقات.

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