ميزات جديدة لا تعرفها فى واتساب

أضاف تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب "WhatsApp"، خلال العام الماضي، خاصية جديدة لمنصته مستوحاة من قصص تطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى، مثل سناب شات "Snapchat"، حيث أصبحت حالة واتساب "WhatsApp status" ميزة شائعة الاستخدام بين عشاق التطبيق.



وبحسب ما ذكره موقع "techzim"، توجد العديد من المزايا داخل حالة واتساب "WhatsApp status"، لا يعرفها مستخدمو "واتساب" إليك بعض ميزات حالة واتساب وكيفية استخدامها.



- إيقاف الحالة مؤقتًا:



تعمل "حالة واتساب" مثل خاصية عرض الشرائح، تظهر كل حالة تلو الآخرى بشكل تلقائي وسريع، ففي بعض الأحيان يكون من الصعب رؤية الحالة، لاسيما قراءة الحالة النصية أو التحقق من الصورة، هنا يمكنك إيقاف الحالة مؤقتًا وللقيام بذلك كل ما عليك سوى الضغط على الحالة مع الاستمرار حتى تنتهى من قراءة النص، ثم ارفع إصبعك للانتقال إلى الحالة التالية.



- التقدم السريع:



لإعادة توجيه عرض الشرائح بسرعة لحالة واتساب، اضغط على (جانب الشاشة) من جهة اليمين من هاتفك، سيؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل الحالة وسيتم نقلك إلى الحالة التالية، وللعودة إلى الحالة السابقة اضغط على (جانب الشاشة) من جهة اليسار.



- التوقف عن رؤية الحالة:



أذا كان لديك العديد من الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك، ولا تهتم بمعرفة ما يقوموا بنشره من خلال حالة واتساب، يمكنك كتم تحديثات الحالة لجهات الاتصال التى تريدها من خلال الضغط ضغطة مطولة على الحالة من القائمة المبثقة اختر كتم " mute"، وستظهر حالة جهات الاتصال التي تم كتمها في قسم منفصل بعنوان 'تحديثات تم تجاهلها' أسفل الحالات العادية.



- تكبير الحالة (زووم):



في بعض الأحيان، أثناء مشاهدة حالات جهات اتصالك، ترغب في التحقق من حالة شخص ما، أو تكبير الصورة للتحقق من تفاصيلها عن كثب، للقيام بذلك استخدم أصابعك لعمل زووم للدخول والخروج من الشاشة.



- تغيير لون الأيموشنز:



يمكنك تغيير لون الرموز التعبيرية (الأيموشن) في الحالة، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: افتح حالة واتساب واضغط على أيقونة الكاميرا أسفل الشاشة، إما التقاط صورة جديدة أو اختيار واحدة من معرض الصور الخاص بك.



الخطوة 2: اضغط على أيقونة رموز تعبيرية في الأعلى لا ختيار أحد الرموز.



الخطوة 3: إذا قمت بإضافة رموز تعبيرية متعددة، فاضغط على الرمز الذي تريد تغيير لونه ثم من منزلق اللون حدد اللون.



- إضافة موقع:



قد تكون شاهدت حالة وهي تحمل إشارة للموقع، إذا كنت من مستخدمي موقع "إنستجرام"، فمن الممكن أن تعرف ميزة ملصقات الموقع والوقت، لحسن الحظ يدعمها واتساب من خلال الحالة.



لإضافة موقعك، أضف صورة ثم اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية (الأيموشن)، ثم اضغط على ملصق الموقع واختر موقعك.



- إضافة ألوان للخلفية:



يمكنك إضافة مجموعة من الألوان إلى حالتك أو تطبيق لون للخلفية، تتوفر هذه الميزة لقصص "إنستجرام" أيضًا، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: التقاط صورة جديدة باستخدام رمز الكاميرا في علامة تبويب الحالة أو حدد صورة موجودة مسبقًا.



الخطوة 2: اضغط على أيقونة القلم الرصاص من لوحة الألوان، اضغط فوق اللون الذي تريد استخدامه.



الخطوة 3: اضغط مع الاستمرار في أي مكان على الشاشة حتى تمتلئ الخلفية بهذا اللون.



- إنشاء مقاطع GIF:



يمكنك إنشاء مقطع صور متحركة GIF من أي فيديو، لذلك تحتاج إلى قص مقطع فيديو في واتساب لجعله أقل من أو يساوي ست ثوان، فيما يلي الخطوات:



الخطوة 1: في علامة تبويب الحالة، اضغط على أيقونة الكاميرا أسفل يمين الشاشة ثم حدد المقطع الذى تريده من الفيديو.



الخطوة 2: في شاشة تحرير الفيديو، اسحب أطراف منطقة التحديد لتحديد ست ثوانٍ فقط من الفيديو، بعد ذلك سترى خيار GIF بجوار أيقونة الفيديو، اضغط عليها.



الخطوة 3: الآن اضغط على زر إرسال لمشاركتها في صورة GIF.



- خاصية الزوم في تسجيل الفيديو:



لنفترض أنك ترغب في عمل تكبير أو زووم لمقطع فيديو، يوفر واتساب طريقة سهلة للقيام بذلك.



كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الفيديو لبدء التسجيل، ثم استخدم نفس الإصبع تحرك لأعلى ولأسفل أو حرك إصبعك على الشاشة للتكبير والتصغير لإيقاف التسجيل ثم ارفع الإصبع.



_ إخفاء الحالة:



يوفر واتساب ثلاثة إعدادات خصوصية للحالة، الإعداد الافتراضي: الحالة الخاصة بك ستكون مرئية لجميع جهات اتصالك، إذا كنت في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم أيضًا، بخلاف ذلك يمكنك إضافاتهم إلى قائمة الاتصال السوداء لإخفاء حالتك منهم، أو مشاركة الحالة مع الأشخاص الذين تريدهم فقط.



لتغيير إعدادات الخصوصية لحالتك، اتبع الخطوات التالية:



الخطوة 1: انتقل إلى علامة تبويب الحالة واضغط على الثلاث نقاط الرأسية في أعلى يمين الشاشة، لفتح إعدادات خصوصية الحالة.



الخطوة 2: ضع علامة (صح) بجوار جهات الاتصال التى لا ترغب في إظهار حالتك لهم، ثم أضغط موافق.



- إضافة رابط للحالة:



على عكس قصص إنستجرام الشائعة التي تتيح لك نشر الروابط فقط من خلال حسابات الأعمال، التي تضم أكثر من 10 آلاف متابع ، فإن تطبيق واتساب قام بتعديل تلك الميزة حيث يمكن لأي مستخدم عادى نشر روابط على الحالة الخاصة به.



يأتي واتساب بنوعين من الحالة النص والكاميرا، في حين أن الأول يعتمد على النص ولا يدعم الصور، والأخير يدعم جميع أنواع الوسائط ، مثل الفيديو والصور وصور GIF، إليك كيفية إضافة روابط في وضع الكتابة.



قم بنسخ رابط الصفحة التى تريد نشرها، ثم اذهب إلي حالة واتساب واضغط على أيقونة القلم الرصاص، وقم بلصق الرابط في الحالة ، يمكنك أيضًا تغيير نمط خط الرابط ولون الخلفية، ثم اضغط على علامة الإرسال لنشرها على حالتك.



- تغيير الخط ولون الخلفية:



داخل حالة واتساب، يحتوي وضع الكتابة على ميزات محدودة حيث يلعب لون الخط والخلفية دورًا مهمًا، لاستخدامها انتقل إلى وضع الكتابة في الحالة واضغط على أيقونة لوحة الألوان بشكل متكرر لتغيير لون الخلفية.



لسوء الحظ، لا يمكنك تعيين لون مخصص وتحتاج إلى اختيار واحد من الألوان المعروضة بالتطبيق، اضغط بشكل متكرر على أيقونة النص لتغيير الخط.