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رياضة

بني سويف يعود للتدريبات على هذا الملعب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:52 م
بني سويف
بني سويف
كتب مالك خالد
استقر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي، على خوض التدريبات خلال الفترة المقبلة علي استاد بني سويف الرياضي، لاستكمال تحضيراته النهائية استعدادا للممتاز ب.

وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، أن الفريق سيخوض اول مرانه له على استاد بني سويف اليوم الخميس، بعد انتهاء الصيانه بالملعب التي تمت خلال الفترة الماضية، وهو الملعب الرسمي الذي سنخوض عليه مبا يأت الممتاز ب.

وكان فريق بني سويف قاد فترة الإعداد يوم ٢٩ يونيو الماضي وتدرب فى المرحلة الأولى على ملعب النادي ، ثم دخل الفريق معسكرا مغلقا بمنتجع الاسيوطي، وبعدها تدرب فترة قصيرة بالنادي ، ثم دخل مؤخرا معسكرا اخر ببرج العرب بالإسكندرية، قبل أن يستكمل التدريبات على استاد بني سويف استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق فى لقاء ودي يوم السبت المقبل أمام فريق مطرطارس يوم السبت المقبل على استاد بني سويف الرياضي.

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