ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسهم الأكثر صعودا بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تصدر سهم العبور للاستثمار العقارى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، فى ختام تداولات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، بنسبة 8.2% محققًا 4.3 جنيه، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 7.38% مغلقًا عند 30.86 جنيه، ثم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 5.67% محققًا 197جنيها.

وجاء سهم ايديتا للصناعات الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.60% محققًا 17.35 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم بنك البركة مصر بنسبة 5.08% مغلقًا عند 13.24 جنيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.47% مسجلا مستوى 14957.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%مسجلا مستوى 556.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% مسجلا مستوى 1482.12 نقطة.

وسجلت قيمة تداول البورصة داخل المقصورة نحو 646 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 110,1 مليون سهم بتنفيذ 18,449 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بـ 59.2 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيمة 39.6 مليون جنيه و26.6 مليون جنيه على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع ، وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردا.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 752.4 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 147,8 مليون ورقة مالية بقيمة 781,7 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 18,857 ألف عملية.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15111.01 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 556.53 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 الأسوع انتشارا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480.61نقطة.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 62 مليون جنيه و 1 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بـ 63.1 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الاسبوع

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة في عقوبة شيكابالا بعد نهائي كأس مصر

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

شاهد.. أحمد حلمي مع هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زواجهما

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 9 - 2019

مبلغ خرافي..عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضم محمد صلاح

في انتظار المليون دولار.. أول شاب مصري يقترب من الفوز بجائزة ستيفن هوكينج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات