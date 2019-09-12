أسعار الأسهم الأكثر صعودا بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019



تباينت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع ، وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس 30 للأسهم القيادية منفردا.



ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 755.1 مليار جنيه مقابل 752.4 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 147,8 مليون ورقة مالية بقيمة 781,7 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 18,857 ألف عملية.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15111.01 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 556.53 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 الأسوع انتشارا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480.61نقطة.



اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 62 مليون جنيه و 1 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بـ 63.1 مليون جنيه.

تصدر سهم العبور للاستثمار العقارى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، فى ختام تداولات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع، بنسبة 8.2% محققًا 4.3 جنيه، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 7.38% مغلقًا عند 30.86 جنيه، ثم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 5.67% محققًا 197جنيها.وجاء سهم ايديتا للصناعات الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.60% محققًا 17.35 جنيه، وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم بنك البركة مصر بنسبة 5.08% مغلقًا عند 13.24 جنيه.اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.47% مسجلا مستوى 14957.69 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%مسجلا مستوى 556.65 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% مسجلا مستوى 1482.12 نقطة.وسجلت قيمة تداول البورصة داخل المقصورة نحو 646 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 110,1 مليون سهم بتنفيذ 18,449 ألف عملية.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بـ 59.2 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيمة 39.6 مليون جنيه و26.6 مليون جنيه على التوالي.