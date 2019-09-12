جواهر لـ صدى البلد: أتمنى الغناء مع محمد منير والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين

كشفت الفنانة جواهر "الجوهرة السمراء" عن أعمالها المقبلة و الفنان الذي تتمنى ان يجمعهما عمل فني مشترك وتحدثت عن الملحن الراحل حسن ابو السعود و تأثير السوشيال ميديا.



قالت جواهر لـ صدي البلد: اتمني ان اغني مع محمد منير لانه نفس اللون واحب اغانيه كثيرا و كنت اتمني العمل مع الملحن الراحل حسن ابو السعود الذي توفي في 2007 قائلة: "انا كنت عاوزة يجمع بيني و بين الملحن الراحل عمل مشترك لانه ملحن عظيم و اعماله ناجحة هو دا الوحيد الي تمنيت العمل معه" .



واستكملت الحديث عن تأثير السوشيال ميديا علي حياة الفنانين ووصفتها بانها سلاح ذو حدين حيث قالت: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ممكن يكون كويس وممكن يهدم حياة فنان .و السوشيال ميديا تأثيرها قوي علي معظم الفنانين ممكن تعلي فنان و ممكن تأثر علي حياة فنان بالسلب".



و اوضحت جواهر ان أعمالها المقبلة هي أغنية مصورة بعنوان "شمس الغربه" من كلمات مصطفي كامل و اخراج محمد محمد انيس من انتاج شركة "هاي كواليتي" للصوتيات و المرئيات. و سيتم عرضها في اجازة نصف العام المقبل.