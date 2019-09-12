ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وفد خطة البرلمان يعقد سادس اجتماعاته بالولايات المتحدة حول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:10 م
وفد خطة البرلمان
وفد خطة البرلمان يعقد سادس أجتماعة بالولايات المتحده
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقد وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية اجتماعة السادس اليوم بلقاء مسئولى الخزانة والموازنة والإدارات بحكومة ولاية ميريلاند، حيث تم مناقشة كيفية تنسيق إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية (أو خطط حكام الولايات) بما يتوافق مع إعداد الموازنة، وكيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية فى إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الموازنات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط الى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وفد خطة البرلمان يعقد سادس اجتماعاته بالولايات المتحدة حول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية
وفد خطة البرلمان يعقد سادس اجتماعاته بالولايات المتحدة حول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية
وفد خطة البرلمان يعقد سادس اجتماعاته بالولايات المتحدة حول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيلفيا نبيل: زيارة وفد الخطة للولايات المتحدة لها أهمية كبرى لتطبيق موازنة الأداء

مناقشات موسعة لوفد خطة البرلمان المصري بأمريكا حول موازنة البرامج والأداء

وفد خطة النواب يزور الولايات المتحدة لتعزيز الحوكمة فى القطاعين العام والخاص

وفد خطة النواب بأمريكا يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

سيلفيا نبيل: اجتماعات خطة البرلمان بأمريكا تتم على مستوى عال من الاحترافية الفنية

وفد الخطة والموازنة يعقد لقاءه الخامس بالولايات المتحدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتحب مصر مبدئيا.. وهؤلاء فى الجهاز المعاون

كواليس تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى بالدوري

بـ مايوه أسود .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

أول تعليق من الاهلي على قرعة الدوري الممتاز

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

حالة الطقس.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف كواليس مراسم قرعة الدورى الممتاز

حكاية 200 عام من التاريخ في قصر محمد علي بشبرا الخيمة.. صور

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. طب القاهرة 621 والصيدلة 609 درجات