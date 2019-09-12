نانسى عجرم تشعل السوشيال ميديا من على شاطئ البحر.. شاهد

نشرت الفنانة نانسى عجرام صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجماعى " انستجرام " .
وعلقت نانسى عجرم على الصورة قائلة: "ارسال لك صندوك صغير من اشاعة الشمس".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الملكة - زى القمر - مشاء الله
وتشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".
وعلقت نانسى عجرم على الصورة قائلة: "ارسال لك صندوك صغير من اشاعة الشمس".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الملكة - زى القمر - مشاء الله
وتشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".