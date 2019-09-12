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فن

نانسى عجرم تشعل السوشيال ميديا من على شاطئ البحر.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:57 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نانسى عجرام صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجماعى " انستجرام " .

وعلقت نانسى عجرم على الصورة قائلة: "ارسال لك صندوك صغير من اشاعة الشمس".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الملكة - زى القمر - مشاء الله

وتشارك نانسي حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".
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Sending you a little box of sunshine🌞💕

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