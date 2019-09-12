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تعليم

لطلاب 2 ثانوي .. ترقبوا فيديوهات مهمة على بنك المعرفة آخر سبتمبر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:23 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توفير مواد رقمية وفيديوهات تعليمية على بنك المعرفة جديدة، موجهة لطلاب الصف الثاني الثانوي في آخر أسبوع فى سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر عقد امتحان الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الثالث من مايو المقبل، أما عن امتحانات الدور الثانى، فتعقد فى شهر يونيو 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن جميع الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيًا في الفترة الصباحية للصف الأول الثانوى، وفي الفترة المسائية للصف الثانى الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح آخر استعدادات العام الدراسي الجديد.

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