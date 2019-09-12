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هيدي كرم بفستان شيك مع شريهان أبو النصر.. صورة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:37 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدي كرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" صورة جديدة مع شريهان ابو النصر .

وظهرت هيدي كرم بفستان اوف شولدر وطويل منقوش باللون الأبيض والفوشيا ، واعتمدت تسريحة شعر انيقة بشعرها الأشقر القصير، واعتمدت مكياج مناسب لإطلالتها في برنامج كلام ستات.

والتقطت هيدي كرم الصورة وهي تقف بجانب المذيعة شريهان ابو النصر والتي ظهرت ببلوزة باللون الزيتي وبنطلون اسود وحذاء أحمر .

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